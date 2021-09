United Airlines, congedo non retribuito per dipendenti non vaccinati per motivi religiosi

1 Minuto di Lettura

Giovedì 9 Settembre 2021, 18:15







(Teleborsa) - United Airlines ha annunciato che, i dipendenti cui è stato concesso l'esonero dalla vaccinazione per motivi religiosi, saranno posti in congedo temporaneo e non retribuito a partire dal mese di ottobre.



Lo ha fatto sapere la compagnia, che il mese scorso aveva annunciato l'obbligo del pass vaccinale per tutti i 67mila dipendenti presenti in tutto il mondo, lasciando uno spiraglio per coloro che volessero rifiutare la vaccinazione sia per motivi religiosi, che per motivi personali o medici.



L'esenzione vaccinale però non è dovuta. Con una comunicazione interna ai dipendenti, infatti, United ha chiarito ache, nel caso la compagnia negasse l'esenzione, il dipendente sarà obbligato ad effettuare la vaccinazione entro cinque settimane, vale a dire entro il 27 settembre, pena il licenziamento.



La decisine di United è una delle più rigide del comparto aereo statunitense. Ad esempio, la rivale Delta ha optato per un semplice rincaro dell'assicurazione sanitaria dei dipendenti.