United Airlines aumenta collegamenti estivi con Europa su boom domanda

(Teleborsa) - United Airlines, una delle più grandi compagnie aerea al mondo per passeggeri trasportati, ha, segnalando di aspettarsi una continua forza della domanda per voli internazionali verso il Vecchio Continente. La compagnia aerea ha aggiunto collegamenti dagli Stati Uniti verso tre nuove città - Malaga, Spagna; Stoccolma, Svezia; Dubai, Emirati Arabi Uniti - e aggiunto sei voli in più verso alcune delle destinazioni più popolari in Europa, tra cui Roma, Parigi, Barcellona, ??Londra, Berlino e Shannon.In totale, la prossima estate United volerà verso, più destinazioni di tutte le altre compagnie aeree statunitensi messe insieme.United Airlines ha registrato, in aumento del 20% rispetto al 2019, e "si sta concentrando sullo sviluppo della sua rete per soddisfare la continua forza della domanda", si legge in una nota.e siamo orgogliosi di sfruttare la nostra rete globale leader del settore per offrire ai nostri clienti la più ampia gamma di destinazioni e le opzioni di viaggio più convenienti", ha affermato Patrick Quayle, vicepresidente senior per la pianificazione della rete globale e le alleanze di United.Oltre all'aggiunta di nuovi voli, United effettuerà, compresi i voli diretti tra New York/Newark e Nizza; Denver e Monaco di Baviera; Boston e Londra Heathrow; Chicago/O'Hare e Zurigo; e Chicago/O'Hare e Milano, nonché voli verso quattro destinazioni non servite da nessun'altra compagnia aerea nordamericana, tra cui Amman, Giordania; Azzorre, Portogallo; Palma di Maiorca, Spagna e Tenerife, Spagna.Per quanto riguarda l'Italia, United Airlines ha deciso di ampliare i suoi collegamenti dall'hub di San Francisco conin partenza il 25 maggio su un Boeing 777-200ER. Con voli per, United afferma di continuare a volare verso più città italiane dagli Stati Uniti rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea al mondo.