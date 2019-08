(Teleborsa) - Notizia importante per la United Airlines. La compagnia aerea statunitense ha annunciato il nuovo volo diretto giornaliero tra Palermo e New York/Newark.



A partire dal 20 maggio e per tutta la stagione estiva 2020, saranno disponibili collegamenti dall'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo con United che sarà la prima compagnia degli USA a collegare le due città. Il volo sarà operato con aerei 767-300.