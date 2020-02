UnipolSai, in 2019 utile cala a 655 milioni. Cedola +10%

(Teleborsa) - UnipolSai ha chiuso il 2019 con un risultato netto consolidato normalizzato pari a 721 milioni di euro (+3,2% rispetto al 2018) ed un utile consolidato in calo a 655 milioni.



Il CdA proporrà all'assemblea la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 euro per azione, in aumento del 10% rispetto al 2018.



La raccolta diretta assicurativa si è attestata a 14 miliardi di euro (+14,4% a perimetro omogeneo).



Il Combined Ratio risulta al 93,7% (94,4% nel 2018), mentre il Solvency ratio consolidato è pari al 250% (202% nel 2018).



Il Gruppo conferma i target del Piano Strategico 2019-2021.





