UnipolSai, cresce l'utile nei primi nove mesi dell'anno

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2018(430 milioni di euro al 30 settembre 2017), comprensivo della plusvalenza derivante dalla. Ricalcolando i risultati economici consolidati a perimetro omogeneo, il risultato consolidato si attesta a 568 milioni di euro contro 567 milioni del 2017.Nel periodo in esame(+5,1%, 5,6 miliardi da assicurazione danni e 3,1 miliardi da assicurazione vita).Il combined ratio si attesta al 94,7% dal 97,9%., nel medesimo periodo ha realizzato un, in sensibile crescita rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, beneficiando anche in questo caso della plusvalenza derivante dalla cessione di Popolare Vita. Il piano di ristrutturazione del comparto bancario dell'anno precedente, aveva determinato un effetto economico negativo per 780 milioni di euro sui conti della controllata Unipol Banca, che. Ricalcolando i risultati economici a perimetro omogeneo, il risultato netto consolidato nei primi nove mesi del 2018 si attesta a 522 milioni di euro, in crescita rispetto ai 508 milioni al 30 settembre 2017., al lordo delle cessioni in riassicurazione, si attesta a 8,74 miliardi di euro (8,78 milioni al 30 settembre 2017).consolidato basato sul modello interno parziale pari al 161%., con Unipol che sale di oltre due punti percentuali, mentre UnipolSai avanza dell'1,29%.