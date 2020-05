Unipol, utile primo trimestre a 134 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unipol archivia i primi tre mesi dell'anno con unpari a 134 milioni di euro, in calo del 21,5% su base annua.Laassicurativa è stata pari a 3,1 miliardi di euro: nel ramo danni è pari a 2 miliardi (-1,5%) mentre nel ramo vita si attesta a 1,1 miliardi (-13,2%).Ilnetto riassicurazione è pari al 92% in miglioramento rispetto al 94,6% registrato al 31 marzo 2019.Sulla base delle informazioni al momento disponibili e delle tendenze in atto nella gestione industriale - si legge nella nota dei conti - il Gruppo "mantiene inalterate le proprie potenzialità per il perseguimento degli obiettivi del Piano Strategico. Escludendo eventi di natura straordinaria, attualmente non prevedibili, e ulteriori effetti significativi sui mercati finanziari conseguenti alla crisi sanitaria ed economica, il risultato consolidato di Gruppo per".