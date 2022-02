Unipol supera target piano, utile 2021 a 796 milioni

(Teleborsa) - Il gruppo Unipol ha realizzato nel 2021 un utile di 796 milioni di euro, rispetto agli 864 milioni del 2020, esercizio che fu particolarmente influenzato dalla riduzione della sinistralità conseguente ai lockdown decretati dal Governo per fronteggiare la pandemia Covid -19.

Sul risultato netto al 31 dicembre 2021 - aggiunge la società - ha inciso positivamente per 144 milioni di euro il consolidamento pro quota del risultato di BPER Banca. Al 31 dicembre 2021 la raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 13.329 milioni di euro, in crescita (+9,2%) rispetto ai 12.210 milioni di euro al 31 dicembre 2020.

Il patrimonio netto consolidato ammonta, al 31 dicembre 2021, a 9.722 milioni di euro (9.525 milioni di euro al 31 dicembre 2020), di cui 7.780 milioni di euro di pertinenza del Gruppo.

Per quanto concerne l'indice di solvibilità di Gruppo, al 31 dicembre 2021 il rapporto tra fondi propri e capitale richiesto è pari a 216% 4, valore in linea con il dato 2020 ed in crescita rispetto al 208% registrato al 30 settembre 2021.

Ai soci verrà proposto un dividendo di 0,3 euro ad azione in crescita del 7,1% rispetto all'esercizio precedente.

Nel triennio 2019-2021 - si legge nella nota dei conti - "sono stati raggiunti e superati i target di redditività, solidità patrimoniale e remunerazione per gli azionisti fissati nel Piano Strategico "Mission evolve" , come dimostrano l'ottenimento di utili consuntivi consolidati cumulati del Gruppo Unipol pari a 2.326 milioni di euro, contro i 2.000 milioni di target di Piano, e l'erogazione di dividendi cumulati previsti per 6172 milioni di euro".