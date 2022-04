Unipol, nuovo CdA: Cimbri presidente e Laterza DG

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Unipol, holding finanziaria quotata sul FTSE MIB, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberato la distribuzione di dividendi per complessivi 215 milioni di euro, nella misura di 0,30 euro per ciascuna azione ordinaria avente diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 maggio 2022, con stacco cedola a partire dal 23 maggio 2022 e con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) 24 maggio 2022.

I soci hanno provveduto a nominare i componenti del CdA e del Collegio Sindacale per i tre esercizi 2022, 2023 e 2024 e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2024. I 15 componenti del consiglio di amministrazione sono: Gianmaria Balducci; Daniela Becchini; Mario Cifiello; Carlo Cimbri; Ernesto Dalle Rive; Roberta Datteri; Cristina De Benetti; Patrizia De Luise; Massimo Desiderio; Daniele Ferrè; Paolo Fumagalli; Claudia Merlino; Roberto Pittalis; Annamaria Trovò; Carlo Zini.

Il nuovo CdA ha successivamente provveduto a deliberare in merito alle cariche sociali, nominando, per tutta la durata del suo mandato e, quindi, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024: Carlo Cimbri nella carica di presidente; Ernesto Dalle Rive nella carica di vice presidente. Inoltre, l'organo amministrativo ha nominato direttore generale Matteo Laterza.