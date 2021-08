Unipol e UnipolSai chiudono semestre in crescita

Venerdì 6 Agosto 2021, 08:15

(Teleborsa) - Unipol ed UnipolSai chiudono un semestre positivo, con una raccolta assicurativa in crescita ed un aumento dell'utile, che ha scontato nel caso della holding una serie di voci nn ricorrenti connesse al consolidamento della quota di BPER ed alle poste straordinarie legate alla transazione con UBI-Intesa.

Unipol Gruppo distribuirà dividendo

Il semestre fa emergere un risultato netto consolidato di 652 milioni di euro, in crescita rispetto ai 617 milioni di euro del giugno 2020. L'indice di solvibilità del Gruppo al 30 giugno 2021 è pari al 216% (212% al netto del pagamento dei dividendi relativi all'esercizio 2019).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria per il giorno 1° ottobre 2021, per sottoporre la proposta

di distribuzione di parte della riserva straordinaria di utili, in misura corrispondente al dividendo 2019, pari a i 0,28 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, la cui messa in pagamento avverrebbe a partire dal 20 ottobre 2021 (stacco cedola 18 ottobre 2021 e record date 19 ottobre 2021).

UnipolSai cresce con il segmento Vita

UnipolSai chiude il primo semestre 2021 con un risultato netto consolidato pari a 542 milioni di euro, contro un risultato pari a 560 milioni di euro del corrispondente periodo dell'esercizio precedente, che aveva beneficiato del crollo della sinistrosità conseguente al lockdown.

La raccolta diretta assicurativa, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 6.552 milioni di euro, cn un incremento del 7,4% rispetto ai 6.100 milioni di euro al 30 giugno 2020.

La raccolta diretta Danni è pari a 3.923 milioni di euro, in linea rispetto ai 3.927 milioni di euro del primo semestre 2020 (-0,1%). Il comparto Non Auto, con premi pari a 1.977 milioni di euro, è in crescita del 4,8% grazie anche al costante interesse della clientela per i prodotti salute. Il risultato ante imposte del settore Danni è pari a 553 milioni di euro (805 milioni di euro nei primi sei mesi dell'esercizio 2020)

Nel comparto Vita, il Gruppo Unipol ha realizzato una raccolta diretta pari a 2.629 milioni di euro, in incremento del 21% rispetto ai 2.173 milioni di euro registrati nei primi sei mesi dell'esercizio 2020. Il risultato ante imposte del settore Vita è pari a 114 milioni di euro, contro i 15 milioni di euro realizzati nei primi sei mesi dell'esercizio 2020.