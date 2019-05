Unipol, Cimbri: «No diktat dalla Ue sui Btp»

Ultimo aggiornamento: 16:41

Gli istituti che hanno in portafoglio Btp non devono essere penalizzati da nuove imposizioni dell'Unione europea. L'amministratore delegato di Unipol, Carlo Cimbri, traccia la sua «linea del Piave», confermando la piena fiducia nei titoli di Stato negli stessi giorni in cui Unicredit e Ubi hanno annunciato un alleggerimento dell'esposizione sui bond tricolore.«Continua ad aleggiare una possibile evoluzione normativa regolamentare di quantificazione del premio al rischio» e dunque di penalizzazioni per chi possiede titoli di Stato italiani, ha detto Cimbri, sottolineando che «è una linea portata avanti da stati del nord Europa e dalla Germania». Poi ha aggiunto: «Accettare che attraverso alchimie regolamentari vi possa essere una restrizione della possibilità di sottoscrivere titoli di Stato lo trovo molto pericoloso perché impoverisce la domanda del nostro debito a favore di altri paesi con tutte le conseguenze in termini di spread che potete immaginare», ha proseguito, ricordando che Unipol ha «circa 35 miliardi» di Btp su un totale di 55 miliardi di investimenti. «Auspico che il decisore politico, di qualunque colore, attuale e futuro, abbia sempre ben presente, come fino ad oggi è stato e come Tria ha ben chiaro, che questa è una cosa strategica di rilevanza nazionale», ha continuato Cimbri parlando alla presentazione del nuovo piano 2019-2021 del gruppo assicurativo bolognese e della controllata UnipolSai.Il gruppo punta a «rafforzare la leadership nel settore assicurativo facendo leva sui propri asset distintivi», rappresentati dalla «prima rete distributiva in Italia con oltre 8.500 punti di vendita e 30.000 intermediari». Nel triennio si prevede un utile netto cumulato di 2 miliardi, cedole complessive per 600 milioni (che arriveranno soprattutto dagli 1,3 miliardi di dividendi della controllata UnipolSai) e un indice di solvibilità compreso tra il 140 e il 160% del minimo regolamentare. Nel 2021 sia la raccolta danni che quella vita sono attese in crescita di 750 milioni sul 2018, a quota 8,7 miliardi e 5 miliardi. Entro il 2021 è prevista poi l'uscita incentivata di 600 dipendenti e l'assunzione di 300 persone.Il piano è stato apprezzato a Piazza Affari: Unipol è balzata del 3,8% a 4,35 euro, mentre UnipolSai del 3,8% a 2,43 euro. «Non vendiamo sogni, facciamo quello che diciamo», ha assicurato Cimbri confermando «la forte vocazione retail» del gruppo. UnipolSai, ha sostenuto il manager, mantiene «una redditività tra le più alte non solo del settore assicurativo ma dell'intero panorama dei titoli quotati sul mercato nazionale», con «un rendimento sui prezzi correnti superiore al 6% e una redditività in crescita».Cimbri ha poi ribadito che non verrà accorciata la catena di controllo (quindi niente fusione con UnipolSai) e confermato l'intenzione di salire dal 15 al 20% di Bper entro giugno. Per ora non vuole un posto nel cda della banca emiliana (in futuro si vedrà) ma la redditività dell'istituto, avverte, non è abbastanza e il dividendo è poco generoso. «Nel piano di Bper c'è un 25% di payout che anche nel settore bancario non è un Everest», ha messo in chiaro. Unipol prevede poi di fare «diverse acquisizioni di società specializzate», ad esempio nel settore «del noleggio di auto usate», ma nel mirino non ci sono altre compagnie di assicurazione: «In Italia non vedo opportunità interessanti per noi», ha affermato Cimbri. Prevista anche la vendita di 1,5 miliardi di crediti deteriorati.Approvati infine i risultati del primo trimestre, chiusi con un utile netto di gruppo di 171 milioni (-63,7% rispetto allo steso periodo del 2018), che scontava però una plusvalenza di 309 milioni. La raccolta premi è salita a 3,3 miliardi (+4,2%).