Unipol, CdA revoca distribuzione dividendo dopo raccomandazioni IVASS

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione ditenendo in considerazione le re in materia di distribuzione dei, ha deciso didell'organi di vigilanza , "sdel dividendo" all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 30 aprile 2020."L'organo amministrativo, pur rilevando che continuano a sussistere - alla data odierna, così come al 19 marzo scorso - tutti i presupposti, ivi inclusi i coefficienti di solidità patrimoniale, per procedere alla distribuzione del dividendo per l'esercizio 2019 (pari a 0,28 euro per azione)" ha deciso quindi diNe consegue che ilconsolidato al 31 dicembre 2019dal 182% (con un eccesso di capitale, rispetto al Solvency capital requirement, di 3,5 miliardi di euro)(con un eccesso di capitale di 3,7 miliardi di euro).Il Consiglio di Amministrazione si è comunque riservato – non appena ricorreranno le condizioni, passata l'attuale situazione di emergenza in cui si trova l'intero Paese – di convocare un'Assemblea dei Soci per dare esecuzione alla distribuzione di riserve di utili entro l'esercizio 2020, al fine di consentire ai propri Azionisti di beneficiare della creazione di valore generata dal Gruppo Unipol.