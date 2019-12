© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ci sono ancora passi da fare eper il completamento dell', a partire dallo. Lo ha detto, Presidente dell'autorità di vigilanza in seno alla BCE (SSM - Single Supervisory Mechanism), in una audizione alla commissione Econ dell'Europarlamento.come è inquadrato il dibattito sul, se è caratterizzato da linee rosse dei diversi Paesi non si arriverà mai ad un accordo", ha affermato Enria, tornando anche sulla questione delloschema comune per i depositi e dei. "Idealmente - ha spiegato - dovremmo avere un portafoglio diversificato, non solo banche italiane che hanno bond italiani, o tedesche con bond tedeschi".Parlando dell', ovvero dello, terzo pilastro dell'Unione bancaria, il capo della vigilanza europea ha affermato che "assicurerebbe per tutti gli Stati membri la stessa fiducia nella sicurezza dei propri depositi" eEnria ha parlato anche delloe degli NPL; affermando che ci sono "nel settore bancario" e che ladelle banche" e la liquidità "ben al di sopra dei requisiti minimi legali" grazie al controllo della vigilanza unica. Il capo del SSM ha però notato che ile pone un freno alla profittabilità delle banche. I crediti deteriorati - ha spiegato - si sono ridotti dall'8% al 3,6% negli ultimi cinque anni con una riduzione più rapida nell'ultimo biennio.