Unioncamere, un terzo dell'industria del turismo è al femminile

(Teleborsa) -Sono infattiche si occupano di attività di ristorazione e alloggio, di servizi turistici o legati all'intrattenimento e al divertimento,Negli ultimi 4 anni laha registrato une quasi. L'elaborazione del dato è stata effettuata dall'sull'imprenditorialità femminile di, sulla base dei dati al 30 giugno scorso.Nell'avviare una attività dedicata alla vacanza e al divertimento, le donnepiuttosto che alberghi, bar, ristoranti ed ipiuttosto che gli stabilimenti balneari o le palestre.E diventano quasi decisive, occupando una fetta di, in tutti quegli ambiti in cui probabilmente la capacità organizzativa o un più elevato titolo di studi fanno la differenza: quasi ilè al femminile, lo sono anche il 40% delle imprese che forniscono servizi su prenotazione e guide turistiche, e, sebbene con numeri complessivamente più contenuti, al femminile è anche il 41% delle attività di biblioteche ed archivi, così come lo è il 30% circa dei musei.In termini di numerosità, comunque,con oltre 356mila imprese guidate da donne,, con più di 211mila. A livello territoriale,guidate da donne si concentra nelle, a partire da Roma, Milano e Napoli.