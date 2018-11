Unioncamere, nelle imprese italiane due milioni e mezzo di cariche alle donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -A fine settembre, oltre, lo 0,34% in più dello scorso anno ma che rappresentano solo il 25% degli amministratori d'impresa oggi esistenti. Il dato viene rivelato dall'Osservatorio dell'imprenditorialità femminile di Unioncamere-InfoCamere, che evidenzia però comeSonoricoperti da donne, a fronte di oltre 185 mila totali, che incidono quindi per il 17,36% del totale (il 7% in più rispetto a settembre 2017). Sono invece quasi(un quarto dei 67 mila complessivi, +8,7% da un anno fa). Tra gli Ale cariche al femminile sono circa 5 mila (contro le 22 mila totali), 36 mila quelle di(il 22,6% dei 160 mila esistenti).In termini assoluti il numero più elevato di donne si incontra tra i, circa il 25% del totale. Gran parte di queste donne ha fondato o partecipato alla fondazione di una delle imprese femminili oggi esistenti in Italia.a fine settembre scorso, il 21,91% del totale.