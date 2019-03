Unioncamere, le startup innovative superano quota 10 mila

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo i dati di, a 6 anni dalla creazione del Registro Imprese riservata alle startup innovative sono(10.027) le aziende innovative nel nostro Paese. Il dato riguarda tutte quelle realtà aziendali che al 18 marzo si dedicano allo "sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico".L'apertura e il sostegno alle nuove realtà imprenditoriali dell'era tecnologia ha così visto un, anno in cui con il governo Monti si diede il via a un percorso di, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile.I dati oggi vedono ancora una, e in particolare di, come terra d'elezione delle startup: delleregistrate in regione,(17,6% del totale nazionale si trovano nel capoluogo lombardo e provincia. Non solo Nord. Dopo la Lombardia è infatti illa regione con più startup, con, seguita da(888)(783): solo a Roma si contano 1.007 realtà imprenditoriali.Il fenomeno riguarda tutto il Paese, con oltre; 10 quelli in cui sono registrate almeno 100 startup innovative.A fare da traino è ancora ilcheè legato ad attività di "produzione di software" e il 13,5% alla "ricerca e sviluppo". Nel Paese della manifattura non poteva mancare comparto manifatturiero, in cui si colloca il 18,5% delle startup.La crescita del settore è stata aiutata dalla politica con ilche ha introdotto ed esteso la modalità digitale per la registrazione delle nuove imprese, consentendo didi avvio attività con un risparmio medi di 2 mila euro., contro le 896 del 2017, per un incremento del 6,4% su base annua. Tra le imprese innovative create nell'ultimo trimestre, oltre 4 su 10 hanno optato per la nuova modalità (42,8%, in crescita rispetto al 40,0% dell'intero 2018 e al 39% del 2017). Laè la regione con il più elevato tasso di adozione della misura: 7 startup su 10 (70,8%) avviate nell'ultimo anno sono state create online.per uno scambio virtuoso di competenze digitali e know-how imprenditoriale. A febbraio scorso è stata superata la soglia delle(114) che fanno parte di un contratto di rete. L'interesse per questo nuovo istituto vede coinvolte in modo particolare le startup innovative che offrono servizi alle imprese (il 78% del totale), con natura giuridica quella della società a responsabilità limitata (103 in valore assoluto). I bilanci 2017 evidenziano che in 4 casi su 10 il valore della produzione è inferiore ai 100mila euro, in 3 su 4 sotto i 500mila.