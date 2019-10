Unioncamere, l'industria del Piemonte decresce. Emilia-Romagna prima per crescita

Ultimo aggiornamento: 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha rilevato che la. Tendenza in positivo invece quella dell'Vincenzo Ilotte, Presidente di Unioncamere Piemonte. "Il nord del Piemonte, che non può avvantaggiarsi del buon risultato dell'industria alimentare, soffre proprio nei comparti che lo hanno sempre caratterizzato quali mezzi di trasporto, industrie elettriche ed elettroniche e filiera tessile.Secondo lo studio, in Piemonte va male la chimica (-1,2%) e i metalli segnano una contrazione dell'1,4%. Il calo del tessile (-2,3%) e dei mezzi di trasporto (-5,1%) appare ancora più consistente. In controtendenza il comparto alimentare, la cui produzione cresce del 3,5%.La tendenza dell', insieme al Veneto, ma staccando più nettamente la Lombardia.