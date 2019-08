Unioncamere, inflazione contenuta nel 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Piccoli aumenti per le utenze dell'energia elettrica e del gas naturale e per alcune tariffe pubbliche, ma. Questo è quello che emerge dal monitoraggio dei prezzi periodico operato da, dopo che l'Istat ha rivisto al ribasso l'inflazione di luglio ai minimi dal 2016.La debolezza della domanda globale si ripercuote sui: nei primi cinque mesi del 2019 leanche a causa delle tensioni geo-politiche, ma hanno subito una correzione per i timori di rallentamento dell'Economia globale.Nella prima metà dell'anno lecosì come le commodity alimentari che vedono delle quotazioni cedenti nonostante qualche recupero riconducibile all'epidemia di febbre suina ine alla ridotta produzione di latte in. Ritmi di crescita inferiori a causa dellache mantengono: l'inflazione media è attesa, mentre l'inflazione al consumo rimane, con aumenti superiori alla media dei prezzi al consumo che si osservano tra le tariffe pubbliche e dai servizi energetici.Ritmi di crescita sostenuti, invece, nell'ambito dei(+1,7%) eche si mantengono sul punto percentuale di crescita. Glimostrano andamenti più contenuti (+0,4% tendenziale), spinti soprattutto dal(+1,1%).