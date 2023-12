Unioncamere, in aumento in Italia le imprese straniere

Sempre più stranieri fanno impresa in Italia. Sono 657.000, il 10% in più in 5 anni. Le imprese straniere crescono sensibilmente anche nel 2023 mentre quelle con titolari italiani nello stesso periodo sono diminuite del 3%. I dati Unioncamere-InfoCamere aggiornati al 30 giugno 2023 sulle imprese straniere iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio indicano un saldo positivo per 14.500 unità nei primi sei mesi di quest’anno, frutto di 35.501 iscrizioni e 20.923 cessazioni.

LA PLATEA

Tra i diversi settori primeggia il commercio soprattutto per i cittadini marocchini, le costruzioni per i titolari romeni e manifattura e intrattenimento per i cinesi. Alla provincia di Prato resta il primato con 1 impresa di stranieri su 3, il 33%. «L’Italia delle imprese è sempre più multietnica - ha commentato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete - e questo è un bene perché fare impresa aiuta ad integrarsi e perché si pone un freno alla denatalità, fenomeno che coinvolge l’Italia e che non può alla lunga non ripercuotersi sul sistema imprenditoriale.

Se la concorrenza è leale è la benvenuta e migliora il tessuto delle imprese».

A trainare l’imprenditoria straniera nel primo semestre 2023 sono stati i settori delle costruzioni e dei servizi (+3 per cento su base annua) che insieme rappresentano il 44% del totale, insieme all’agricoltura (+5 per cento). Il commercio registra una lieve frenata (-0,7 per cento) ma resta il settore più rappresentativo con oltre 261 mila impre