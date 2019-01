Unioncamere, 32 mila imprese in più nel 2018. Una su quattro nel turismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il sistema delle imprese chiude anche il 2018 con un saldo positivo - sono più quelle che nascono che quelle che chiudono, ma vi sono anche dei preoccupanti segnali di rallentamento rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge da un rapporto diffuso da asullaitaliane nel 2018.Lo scorso anno, i terminali delle Camere di commercio hanno registrato l'iscrizione di(8.500 in meno rispetto al 2017) edi imprese esistenti (quasi 6 mila in più rispetto all'anno precedente). Un risultato che pur rappresentando una crescita dello 0,5%, con il segno più per, segna un rallentamento rispetto al 2017.Dato interessante è ladelle imprese trainanti la crescita del tessuto imprenditoriale del Paese.del saldo è, infatti, dovuto alla performance di, dove il bilancio è stato positivo per. In termini assoluti il bilancio imprenditoriale è attivo per quattordici delle venti regioni italiane: continua a primeggiare il), seguito da(+7.866) e(+4.551). Ilregistra la crescita più sostenuta ancheinsieme a). Rispetto all'anno scorso miglioranoA livello generale dalla fotografia restituita da Unioncamere emerge una(66.031 in più in termini assoluti, pari al +4% in linea con quanto registrato nel 2017) a fronte di una(flessione di 20mila unità, pari, in termini relativi, a un decremento dello 0,6%). Queste ultime continuano, tuttavia, a rappresentare oltre la metà dello stock di imprese esistenti (il 52,1%).Per quanto riguarda l'analisi dei diversi, il segnocontinua a interessare l, in particolare(-5.488),(-6.722) con l'aggiunta, nel 2018, delche ha chiuso lo scorso anno con oltre 6 mila unità in meno.è stato, invece, il settore delle attività di(8.318 imprese in più nell'anno), seguito dalle attività dei(+6.093) e quelle di(+5.915). Particolarmente dinamico, in termini di crescita imprenditoriale, il comparto della. Oltre la soglia del 3% anche le attività di noleggio e servizi alle imprese e quelle di fornitura energia elettrica e gas."Resta alta la voglia di impresa degli italiani, anche se si avvertono segnali di indebolimento da non trascurare. Occorre sostenere ancora questa vitalità imprenditoriale, anche se la sfida per il sistema Paese è quella di permettere alle aziende di restare sul mercato, contribuendo così alla stessa crescita occupazionale", ha commentato