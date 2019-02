Unindustria: industria 4.0 necessaria per crescita PMI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'incontro di oggi è servito a fare "il punto in tema di innovazione tra il nostro paese e la Germania, che è stata tra i primi ad investire in importanti riforme di politica industriale specialmente su Industria 4.0". È quanto ha affermato, nella doppia veste di Presidente di Unindustria e di Cicero DIH Lazio,, organizzato proprio da Cicero DIH Lazio in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien).Obiettivo dell'incontro, appunto, il confronto tra realtà italiane e tedesche in materia di, ritenuta da Tortoriello "la, ma più in generale italiane, per poterle rendere competitive a livello mondiale". A questo proposito, ha continuato il Presidente, Unindustria ha creato Cicero, impegnato ad offrire alle aziende tutti i servizi utili alla trasformazione digitale.Riguardo all'incontro, poi, Tortoriello ha sottolineato come tra i due paesi protagonisti dell'evento, l'Italia sia quello che si è messo in moto più tardi rispetto alla Germania, anche se "nostante questo gap, gli investimenti fatti – in Italia - a fine 2016 dopo il Piano Industria 4.0, poi diventato giustamente Impresa 4.0, hanno dato al nostro sistema economico uno shock molto positivo".A margine dell'incontro, il Consigliere Delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica Jörg Buck ha posto l'accento sull'importanza della formazione nel percorso verso l'industria 4.0. "La rivoluzione 4.0 non riguarda solo gli investimenti in macchinari, digitalizzazione e innovazione ma coinvolge soprattutto le persone".