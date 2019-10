Unilever verso il dimezzamento della plastica entro il 2025

(Teleborsa) - Unilever, multinazionale olandese-britannica titolare di 400 marchi tra i più diffusi nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per l'igiene e per la casa, ha preso impegni per dimezzare l'utilizzo della plastica entro il 2025. Il produttore del sapone Dove e del gelato Ben & Jerry ha dichiarato che ridurrà il suo uso complessivo di plastica di 100mila tonnellate all'anno e intensificherà il riciclaggio per raggiungere l'obiettivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA