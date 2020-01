Unilever: cala l'utile a 6 miliardi, ma aumentano i ricavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conti non molto incoraggianti per Unilever. La multinazionale olandese dell'alimentare chiude il bilancio del 2019 con un utile netto di 6 miliardi in calo del 38% e con ricavi per 52 miliardi (+2%). La flessione degli utili è però condizionata dal confronto con il 2018 che beneficiava dei profitti una tantum (4,3 miliardi) dalla cessione, agli americani di KKR, dello storico settore di attività della margarina.Al netto di questo fattore il 2019, commenta il gruppo in una nota, è stato positivo in termini di crescita dei ricavi e degli utili nonché caratterizzato da un forte flusso di cassa. Il gruppo ha segnalato un rallentamento dell'attività nel quarto trimestre. Per il 2020 si stima un incremento dei ricavi nella fascia bassa della forchetta di crescita del 3-5% indicata per gli ultimi anni. Unilever aggiunge di non poter ancora valutare l'impatto che avrà sui conti il coronavirus cinese.