Unilever, aumenta pressione investitori. Nelson Peltz entra in CdA

(Teleborsa) - Unilever, colosso britannico dei beni di consumo, ha annunciato la nomina di Nelson Peltz come amministratore non esecutivo della società e come membro del suo comitato per la remunerazione. Trian, l'hedge fund attivista di Peltz, ha accumulato una partecipazione dell'1,5% in Unilever, mesi dopo le prime indiscrezioni su un suo intervento sulla multinazionale britannica. Unilever è infatti sotto pressione degli investitori dopo il fallimento del suo tentativo di acquisire la divisione Consumer Healthcare di GlaxoSmithKline (GSK), per la quale aveva messo sul piatto 50 miliardi di sterline a gennaio.

È probabile che Peltz utilizzerà la sua nuova posizione per spingere Unilever a mettere in discussione la propria strategia e migliorare i propri conti, con il core business della multinazionale che sta crescendo lentamente e mostrando margini operativi non soddisfacenti per diversi azionisti. Peltz è amministratore delegato e socio fondatore di Trian Fund Management. In precedenza, ha fatto parte dei consigli di amministrazione di diverse importanti società di beni di consumo, tra cui The Procter & Gamble, HJ Heinz e Mondelez International.

"Siamo lieti di dare il benvenuto a Nelson nel consiglio di Unilever - ha commentato Nils Andersen, presidente di Unilever - Abbiamo tenuto discussioni approfondite e costruttive con lui e il team di Trian e crediamo che l'esperienza di Nelson nel settore globale dei beni di consumo sarà preziosa per Unilever mentre continuiamo a guidare le prestazioni della nostra attività. Non vediamo l'ora di lavorare a stretto contatto per creare valore sostenibile a lungo termine per i nostri azionisti e per gli stakeholder più ampi".

"Sono lieto di entrare a far parte del consiglio di Unilever - ha detto Peltz - Riteniamo che sia un'azienda con un potenziale significativo, sfruttando il suo portafoglio di marchi di consumo forti e la sua impronta geografica. Trian ha fatto un investimento considerevole in Unilever. Non vediamo l'ora di lavorare in collaborazione con la direzione e il Consiglio per aiutare a guidare la strategia, le operazioni, la sostenibilità e il valore per gli azionisti di Unilever a beneficio di tutte le parti interessate".