Unieuro si rafforza nel Nord Est e inaugura a Piacenza nuovo hub logistico gestito da Generali Real Estate

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per Unieuro che a Piazza Affari sale del 2%. Il gruppo si rafforza nel Nord Est e inaugura il nuovo hub distributivo centrale situato nel polo logistico piacentino "Le Mose". Il nuovo hub logistico è stato realizzato e gestito da Generali Real Estate.



Il gruppo di elettronica di consumo ed elettrodomestici, inoltre ha acquisito sette negozi. Cinque Euronics in Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia da Galimberti S.p.A., in concordato preventivo e ha siglato contratti per due ulteriori nuove aperture in location appartenute a insegne concorrenti.



Costo di acquisizione pari a 2,5 milioni di euro, a fronte di un fatturato incrementale atteso pari a circa 50 milioni.







