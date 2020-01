Unieuro, ricavi e liquidità in crescita a doppia cifra nei 9 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I primi nove mesi dell'esercizio 2019/20 confermano il trend di forte crescita di Unieuro. Grazie ad una performance organica in accelerazione (+4,2% i ricavi like-for-like) e alle acquisizioni e partnership siglate,, mentre l'EBITDA Adjusted e il Risultato Netto Adjusted sono cresciuti rispettivamente a 49,6 milioni di Euro (+13,7%) e a 23,9 milioni (+14%). La generazione di cassa, stagionalmente molto forte, si è tradotta in un Adjusted levered free cash flow superiore ai primi nove mesi 2018/19 e pari a 57,3 milioni di Euro, tale da far registrare a Unieuro un avanzo netto di cassa al 30 novembre 2019 di 31,5 milioni di Euro."I risultati novestrali approvati oggi ci infondono soddisfazione e ottimismo - ha commentato, Amministratore Delegato della catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici - . Unieuro è una macchina rodata, con una strategia corretta, un business model efficace e una squadra che ha ampiamente dimostrato di saper creare valore. Sebbene le condizioni di mercato restino sfidanti, gli ottimi dati preliminari di dicembre ci rendono ancora una volta fiduciosi di poter rispettare le attese dei nostri azionisti, confermando la nostra leadership, non solo in termini di ricavi ma anche di redditività".