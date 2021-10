Unieuro, Pietro Gasparri nominato nuovo responsabile sostenibilità e M&A

Venerdì 1 Ottobre 2021, 12:00

(Teleborsa) - Unieuro, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha nominato Pietro Gasparri come nuovo Sustainability and M&A Director, a diretto riporto del Chief Financial Officer Marco Pacini. Gasparri coordinerà un team manageriale trasversale che avrà come obiettivo attuare le linee guida in materia di sostenibilità indicate nel Piano Strategico 2021-2026. Contestualmente, curerà analisi, business plan, due diligence e negoziazioni per accelerare la crescita esterna di Unieuro tramite acquisizioni, in sinergia con il team di Retail Development guidato da Andrea Scozzoli.

"Con l'ingresso di Pietro, rafforziamo la squadra di Unieuro in due aree cruciali per il nostro successo di lungo termine - ha commentato il CFO Marco Pacini - La sostenibilità, non soltanto ambientale ma anche sociale e di governance, diventerà sempre più strutturale e fondante nella strategia di Unieuro, così come nella sua operatività. Al contempo, ci strutturiamo per cogliere con tempestività le sempre più numerose opportunità di espansione, anche al di fuori del tradizionale bacino rappresentato dai distributori locali di elettronica ed elettrodomestici".

Pietro Gasparri, laureato in Economia e Commercio all'Università di Bologna, nel 1999 è entrato in Banca Akros, dove ha maturato un'esperienza ventennale prima come analista finanziario e poi come manager nell'ambito della partnership internazionale European Securities Network (ESN). È stato membro dei consigli direttivi delle principali associazioni italiane ed internazionali di analisi finanziaria (AIAF, EFFAS, ACIIA) e siede tuttora nel Consiglio di Gestione della Fondazione "Organismo Italiano di Business Reporting - OIBR". Proviene da Fiera Milano, nella quale ha ricoperto il ruolo di Responsabile IR e Sostenibilità.