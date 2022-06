Unieuro, ok da soci a bilancio e dividendo. Eletto nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Unieuro, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 28 febbraio 2022 e la distribuzione di un dividendo pari a 1,35 euro lordi per ciascuna azione avente diritto al pagamento alla record date, in crescita del 26% rispetto all'ultima cedola pre-pandemia. Verrà posto in pagamento in un'unica soluzione il 29 giugno 2022, con data stacco cedola il 27 giugno 2022, in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date il 28 giugno 2022.

Via libera anche alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, al Piano di Performance Shares 2023-2028, all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie (anche a servizio del Piano) e alla delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano.

I soci hanno determinato in 11 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, fissando in tre esercizi la durata in carica del nuovo board. Sono stati eletti: Stefano Meloni, Alessandra Bucci, Pietro Caliceti, Laura Cavatorta, Benedetto Levi, Paola Elisabetta Galbiati, Giuseppe Nisticò, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Daniele Pelli, Maria Bruna Olivieri, Alessandra Stabilini. Stefano Meloni è stato nominato presidente.

I consiglieri Benedetto Levi, Paola Elisabetta Galbiati, Stefano Meloni, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Giuseppe Nisticò, Maria Bruna Olivieri e Alessandra Stabilini sono stati tratti dalla Lista n. 1, presentata dal CdA uscente. Tale lista è stata votata da 5.325.110 azioni, pari al 53,503% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto. I consiglieri Alessandra Bucci, Pietro Caliceti, Laura Cavatorta e Daniele Pelli sono stati tratti dalla Lista n. 2, presentata da una pluralità di fondi titolari complessivamente del 10,63% del capitale. Tale lista è stata votata da 2.832.256 azioni, pari al 28,456% del capitale sociale presente ed avente diritto di voto.