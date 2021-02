© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di, Giancarlo Nicosanti Monterastelli, hadella società a seguito dell'esercizio al prezzo di 11 euro ciascuna di altrettante opzioni assegnategli nell'ambito del Long Term Incentive Plan 2018-2025. Nicosanti ha comunicato alla società l'intenzione di mantenere le azioni, consolidando così la propria partecipazione diretta e indiretta in Unieuro, salita all'(1,37% su base fully diluted)."I risultati registrati negli anni da Unieuro, anche in contesti straordinari come nel 2020, testimoniano il successo e la solidità della strategia e del modello di business di una delle rare public company italiane - ha dichiarato Nicosanti - Sono certo delle potenzialità di crescita e di generazione di valore che Unieuro possiede e la decisione di incrementare la mia partecipazione rappresenta un".