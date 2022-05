Unieuro, depositate liste candidati per rinnovo CdA

(Teleborsa) - Unieuro, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha comunicato che sono state depositate le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il prossimo 21 giugno, in unica convocazione.

La Lista n. 1, presentata dal CdA uscente, include: Stefano Meloni (candidato alla carica di presidente), Giancarlo Nicosanti Monterastelli (candidato alla carica di Amministratore Delegato), Maria Bruna Olivieri, Benedetto Levi, Giuseppe Nisticò, Marino Marin, Paola Elisabetta Galbiati, Alessandra Stabilini, Catia Cesari, Monica Luisa Micaela Montironi, Michele Bugliesi.

La Lista n. 2, presentata da una pluralità di fondi titolari complessivamente del 10,63% del capitale, comprende: Pietro Caliceti, Laura Cavatorta, Alessandra Bucci, Daniele Pelli.

Una terza lista è stata trasmessa dall'azionista Victor S.r.l., titolare del 5,23% del capitale. Il CdA ha considerato tale lista come non presentata, in quanto essa non include un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato (in questo caso il genere maschile) che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa.