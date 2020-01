Unieuro, collocamento IEH chiuso con successo. Titolo giù in Borsa

(Teleborsa) - Conclusa con successo l'operazione di accelerated bookbuilding (collocamento accelerato) di azioni Unieuro, annunciata ieri sera, 22 gennaio, e promossa da Italian Electronics Holdings sull'intera partecipazione da essa detenuta.



Il corrispettivo dell'operazione ammonta a circa 46 milioni di euro, risultanti dalla vendita di circa 3,5 milioni di azioni ordinarie, pari al 17,6% del capitale sociale, ad un prezzo di 13,25 euro per azione. Il regolamento dell operazione previsto in data 27 gennaio 2020.



Il titolo Unieuro oggi è partito in forte ribasso a Piazza Affari, dove i prezzi si stanno allineando al prezzo del collocamento. Le azioni scambiano infatti a 13,42 euro in calo del 6,93%.



