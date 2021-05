19 Maggio 2021

(Teleborsa) - Il CdA di Unieuro, quotata sul segmento STAR e leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunito oggi per analizzare le linee guida preliminari del Piano Strategico che sarà successivamente oggetto di analisi nella sua interezza ed approvazione da parte del consiglio nelle prossime settimane. La società, si legge in una nota, prevede di convocare un evento virtuale dedicato alla comunità finanziaria (ad oggi previsto per il 10 giugno) per presentare il Piano.

Nella riunione odierna il consiglio di amministrazione ha anche istituito la carica di Chief Strategy Officer, che opererà a diretto riporto del consiglio di amministrazione, assumendo la responsabilità della definizione e dell'attuazione dello sviluppo strategico aziendale nonché dei rapporti con gli stakeholder strategici. Il CdA ha affidato il ruolo a Giancarlo Nicosanti Monterastelli, già Chief Executive Officer e amministratore delegato della stessa.

La decisione, ha sottolineato Unieuro, si inquadra nel processo di concentrazione delle responsabilità e poteri relativi alla pianificazione, direzione e controllo delle attività aziendali nelle persone del Direttore Generale, del Chief Financial Officer, del neo-costituito ruolo di Chief Strategy Officer, oltre che dell'amministratore delegato. L'operazione non comporterà alcun adeguamento di compenso rispetto alla remunerazione attuale di Nicosanti Monterastelli.