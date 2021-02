© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro ha deliberato la costituzione di una Direzione Generale, che sarà affidata a Bruna Olivieri a partire dal 1° marzo 2021.Bruna Olivieri, attuale Chief Omni-Channel Officer della società, opererà a diretto riporto dell'Amministratore Delegato assumendo la guida e la responsabilità di tutte le funzioni aziendali ad esclusione dell'area Finance, al fine di garantirne il massimo coordinamento e sviluppo in ottica omnicanale e di accelerare la sempre più imprescindibile trasformazione digitale, già in atto."La nomina di Bruna a Direttore Generale premia la crescita di una risorsa interna di grande valore e rappresenta l'evoluzione organizzativa naturale e necessaria al successo del percorso intrapreso da Unieuro", ha sottolineato l'Ad iancarlo Nicosanti Monterastelli, aggiungendo che occorre "un cambio di passo, un'accelerazione verso quella digital transformation che per primi nel nostro settore abbiamo abbracciato e che oggi vogliamo rendere pervasiva e trasversale a tutta l'azienda"."Nel nuovo ruolo - ha spiegato - Bruna disporrà delle leve necessarie a trasformare Unieuro in un player omnicanale integrato ed efficiente, attivando un cambiamento tanto rapido quanto necessario".