Unieuro, acquisiti 12 negozi in Sicilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unieuro S.p.A. Il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo ed elettrodomestici ha perfezionato in data odierna l'società già proprietaria di Pistone S.p.A e titolare di un ramo d'azienda costituito da questi 12 punti vendita nell'isola della trinacria.La società fondata da Vittorio Silvestrini, a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive e conformemente a quanto annunciato in precedenza ,, attestandola a circa 370.000 mq, con un fatturato incrementale stimato a 140 milioni di euro.Pagata in concomitanza del closing anche ladi euro del, che si attesta aLe prossime due tranche per saldare la cedente saranno corrisposte a distanza di 12 mesi dalla data odierna per la prima quota (6 milioni di euro) e 24 mesi per la seconda che esaurirà i restanti 5,4 milioni di euro dell'accordo.