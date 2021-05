3 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - La Smart Home diviene realtà quotidiana grazie ad una collaborazione di Unidata con ZTE e Enel X, che porta al lancio della Gigafiber Smart Home, prima soluzione di connettività integrata dedicata alla casa intelligente. Sarà possibile regolare il riscaldamento e l'illuminazione della casa e monitorare in tempo reale i consumi energetici grazie ad un modem istallato nel proprio appartamento, con cui da oggi ci si collega ad internet.

Una vera e propria rivoluzione sul mercato, che poggia su una comune visione strategica delle tre aziende, in quanto integra la connessione superveloce di Unidata con tutte le funzionalità della smart home Homix di Enel X, offrendo ai clienti un servizio sempre più evoluto ed integrato ad un prezzo estremamente competitivo. Gigafiber Smart Home offerta ad una tariffa promozionale fino al 30 giugno, include il massimo della tecnologia in fibra FTTH fino a 1 Gigabit, chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali e Homix Smart Modem, modem ZTE Wi-Fi con sistema di gestione della casa intelligente integrato, più un dispositivo Smart a scelta tra Lampadina Smart e Camera Smart della gamma Homix.

"La scelta di questa partnership abbraccia tutto ciò che caratterizza e caratterizzerà sempre più in futuro la vita di tutti noi sia in casa che nel lavoro: altissime performance, velocità, Internet of Things, Domotica", dichiara Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata.

"In questi primi tre anni di Enel X abbiamo dimostrato come sostenibilità e convenienza possano essere conciliabili tra loro", commenta Andrea Scognamiglio, Responsabile Global e-Home di Enel X, sottolineando "attraverso un dispositivo presente nelle case di tutti, come il modem, rendiamo ancora più accessibile il nostro ecosistema di soluzioni Homix Smart Home, senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale rispetto al servizio di connettività".

"Siamo molto orgogliosi di questa partnership con Unidata ed Enel X, due grandi esempi del successo italiano", conclude Hu Kun, Presidente di ZTE Western Europe e CEO ZTE Italia.