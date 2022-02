Unidata, Brunetti: da PNRR ricadute significative, presto nuova offerta cybersecurity

(Teleborsa) - "È stato un anno molto buono, siamo arrivati a 37 milioni di fatturato e circa 13 milioni di EBITDA, quindi siamo molto soddisfatti. Il nostro è un mercato in grande fermento e noi siamo capitati dopo la quotazione nell'ambito di una crescita del settore della fibra, della rete e del digitale in generale, in sostanza al momento giusto". È con queste parole che Renato Brunetti, presidente di Unidata, ha commentato il 2021 dell'operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext Growth Milan. "L'outlook per 2022 è buono", ha aggiunto Brunetti a margine dell'evento "Call for Growth | EnVent Winter Conference 2022", organizzato da EnVent Capital Markets.

"Il PNRR è molto promettente e il settore digitale è tra i più importanti e ci aspettiamo delle ricadute significative sul nostro settore - ha spiegato - Ad esempio nel lato infrastrutture digitali, ma anche per quanto riguarda cose immateriali come le applicazioni cloud, le infrastrutture cloud e l'IoT, dove pensiamo che ci sia molto da fare".





Per quanto riguarda la nuova area di business, annunciata con la presentazione del piano industriale per il triennio 2022-2024, Brunetti ha affermato: ", abbiamo lavorato sull'organizzazione, sulla creazione dell'expertise che già da noi in realtà avevamo da tempo: per chi sta nel settore delle reti, dei data center e del cloud, la security è proprio costruita dentro i prodotti. Stiamo cercando di realizzare, che possiamo sia vendere rispetto ai nostri clienti (noi abbiamo 2000 clienti tra aziende e organizzazioni), ma anche andando a vendere questo sul mercato ad alta specializzazione".

In definitiva, "l'outlook per 2022 è buono, siamo sul trend, ci saranno più di di 10 milioni di investimenti, quindi ci aspettiamo una crescita costante che poi sta nel nostro piano industriale. Contiamo di arrivare nel 2024 tra 60 e 70 milioni di ricavi, un EBITDA che può arrivare da 15 a 18 milioni, quindi una crescita importante ce l'aspettiamo e siamo confidenti di poterlo fare".