Unidata sfida la tempesta coronavirus e sbarca in Borsa: titoli in rialzo

Ultimo aggiornamento: 13:37

L'azienda romana di telecomunicazioni Unidata ha sfidato lunedì i mercati in tempesta ed è sbarcata a Piazza Affari, prima matricola del 2020, in un'altra giornata drammatica per i listini scossi dall'emergenza coronavirus.Il titolo, trattato sul mercato Aim, il segmento dedicato alle piccole e medie imprese dinamiche e innovative di Borsa Italiana, dopo esordio con un + 4% (mentre l'indice generale andava giù del 6%) nella prima giornata di negoziazioni oggi balza dell'11% a 14,9 euro.«Non abbiamo mai pensato a un rinvio», dice il direttore finanziario della società Roberto Giacometti, riferendosi ai crolli dei mercati degli ultimi giorni per la paura del contagio. «Il settore delle tlc è anticiclico - aggiunge Giacometti - e l'offerta in fase di pre-marketing ha confermato l'interesse per Unidata».«Siamo molto orgogliosi di questo nuovo traguardo soprattutto nelle difficili circostanze del momento», commenta Renato Brunetti, fondatore e presidente della società. L'operazione di quotazione ha consentito di raccogliere circa 5,7 milioni che verranno impiegati per «accelerare il percorso di crescita» e «rafforzare ulteriormente la posizione» nel Lazio e nelle regioni vicine, dove la compagnia è più presente.Fondata nel 1985, Unidata possiede una rete in fibra ottica di oltre 2.000 km e fornisce connessione a banda larga a oltre 6.500 clienti business e residenziali soprattutto a Roma e nel Lazio. Nel 2019 l'azienda ha visto crescere tutti gli indicatori con risultati generati principalmente da ricavi per connessioni in fibra ottica.Il giro d'affari è stato di oltre 13 milioni di euro (+15% rispetto al 2018) e il margine operativo lordo si è attestato a 4,7 milioni (in aumento del 21%). Ai prezzi di Borsa di ieri, la società - che ha un flottante del 23,5% - capitalizza circa 33 milioni.Proprio a causa dell'emergenza coronavirus che ha costretto molte persone a lavorare da casa, Unidata negli ultimi giorni ha registrato un «notevole incremento» del traffico sulle sue linee, con una occupazione della banda «più che raddoppiata». «Il traffico internet sta aumentando sensibilmente, stiamo già mettendo a disposizione dei nostri clienti soluzioni e strumenti che rendano sempre più efficiente, sicuro e veloce lo smart working da casa», aggiunge ancora Brunetti.