Unidata annuncia emissione obbligazionaria da 10 milioni euro

(Teleborsa) - Unidata, società operante nelle tlc quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha sottoscritto un contratto per l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare di 10.000.000 euro.

Il prestito è costituito da 100 obbligazioni del valore nominale di 100 mila euro e durata pari a 7 anni dalla data di emissione, con un periodo di preammortamento di 2 anni e con un tasso fisso del 3,74%. L'emissione dei Titoli è prevista entro la fine del mese di luglio 2022.

Il prestito obbligazionario è sottoscritto nell'ambito della più ampia operazione Basket Bond destinata a investitori istituzionali e lanciata da Intesa Sanpaolo in partnership con ELITE. Questo innovativo sistema soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle PMI al fine di assicurare l'implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento.

Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo, che ha agito anche in qualità di arranger attraverso la struttura Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali.

I titoli, che non saranno soggetti a quotazione, saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta. Ai fini della strutturazione e della emissione obbligazionaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita dall Studio Legale Grimaldi, mentre Unidata S.p.A. dallo Studio Legale Chiomenti. Il ruolo di Centro Servizi e Agente di Calcolo nell'ambito dell'emissione è stato svolto da Loan Agency Services.