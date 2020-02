(Teleborsa) - UniCredit avvia il collocamento di azioni ordinarie di Yapi Kredi quotata alla Borsa di Istanbul, per un quantitativo pari a circa 12 per cento dell'attuale capitale sociale della società.



L'offerta sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali. Lo si legge in una nota.