Unicredit, utile terzo trimestre a 1,1 miliardi. Mustier: tra i migliori del decennio

(Teleborsa) - Unicredit chiude il terzo trimestre del 2019 con un utile netto di 1,1 miliardi di euro, in rialzo del 25,7%. Complessivamente nei primi nove mesi dell'anno il risultato netto contabile si attesta a 4,3 miliardi e l'utile netto rettificato a 3,3 miliardi, in aumento dell'8,2% su base annua.Nei nove mesi itotali ammontano a 14 miliardi (-2%), le commissioni sono in flessione del 2,1% a 4,7 miliardi. A fine settembre il CET1 ratio della banca è al 12,6%.Il risultato netto del terzo trimestre di Unicredit "" - ha commentato ilnella nota sui conti -. "Il trimestre ha beneficiato di, di forti ricavi da negoziazione e della nostra attenzione alla gestione disciplinata dei costi, che continua a produrre risultati".Mustier annuncia inoltre che è stato. Il prossimo 3 dicembre Unicredit presenterà il nuovo piano "Team 23". "Vorrei ringraziare ancora una volta tutti i colleghi di Unicredit che hanno reso possibili gli eccezionali risultati di Transform 2019 - ha affermato -. Insieme continueremo ad andare avanti con successo e presenteremo la nostra nuova strategia di business, Team 23, il prossimo 3 dicembre".Il CEO ha, poi, confermato il "della Non Core che saranno inferiori a 10 miliardi alla fine del 2019" mentre "il rapporto tra crediti deteriorati lordi e il totale crediti lordi del Group core si attesta ora a un livello basso di 3,6%".Quanto alla vendita della quota in Mediobanca, il top manager, ha spiegato che l'istituto di credito di Piazzetta Cuccia è una società "estremamente ben gestita", mae, "in linea con la nostra strategia di dismissione di partecipazioni non strategiche". Abbiamo deciso di vendere la nostra quota - ha detto - "un'altra banca, un competitor" tra l'altro.