Unicredit, utile 2019 a 3,4 miliardi. Mustier: preferiamo buy-back azioni rispetto a M&A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unicredit ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto pari a 3,4 miliardi mentre l'utile netto sottostante di gruppo si è attestato a 4,7 miliardi, in aumento del 55,5 per cento con RoTE sottostante del 9,2 per cento.Lesono diminuite del 33,7 per cento anno su anno e del 12% trimestre su trimestre a 25,3 miliardi nel quarto trimestre con un miglioramento del rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi al 5% (-70 punti base trimestre su trimestre, -267 punti base anno su anno). Lesono diminuite a 8,8 miliardi (-21,7% trimestre su trimestre, -41% anno su anno) ed equivalgono a un rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti netti dell'1,8 per cento. Ilsi è attestato al 65,2 per cento (+428 punti base trimestre su trimestre, +428 punti anno su anno). Le cessioni di esposizioni deteriorate lorde di Gruppo hanno raggiunto 1,5 miliardi nel quarto trimestre 2019, di cui 0,9 miliardi riferiti alla Non Core, e 9,4 miliardi nel 2019, di cui 6,2 miliardi di euro riferiti alla Non Core., che già tiene conto della proposta di riacquisto delle azioni proprie - ha dichiarato ila commento dei conti -. Dopo la recente comunicazione da parte della Banca Centrale Europea che l'articolo 104a della CRD5 sarà applicato a partire dal 2021, e grazie al nostro solido CET1 ratio, considereremo un incremento della distribuzione di capitale al 50 per cento per il FY20, pagato nel 2021, e per il resto del piano. Come abbiamo già ribadito,".