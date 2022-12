Unicredit: terminata seconda tranche buy-back, acquistato 4,3% capitale

Giovedì 1 Dicembre 2022, 09:30







(Teleborsa) - UniCredit ha concluso la seconda tranche del programma di acquisto di azioni ordinarie, comunicata al mercato in data 21 settembre 2022 e avviato in pari data, in forza della delibera dell'assemblea degli azionisti dell'8 aprile 2022, come aggiornata ed integrata in base alla deliberazione assembleare del 14 settembre 2022.



La banca ha acquistato un totale di 86.949.149 azioni, pari al 4,30% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a 999.954.000,14 euro.



La società prevede di procedere quanto prima all'annullamento di tutte le azioni acquistate in esecuzione della Seconda Tranche del Programma di Buy-Back 2021.