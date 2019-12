© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L', che da sola pesa il 68%, ma nei paesi più interessanti come la Cina il nostro livello di esportazioni oggi è circa la metà di quello francese e un terzo di quello tedesco" spiegaUnicredit. Per invertire questa tendenza lacon una partnership con il Gruppo Alibaba e si declina poi – grazie agli accordi con attori come Geodis per la logistica e Var Group per la digitalizzazione – in diversi servizi che vanno dalla creazione di un vetrina dedicata alle aziende e ai propri prodotti, al supporto per la gestione delle pratiche di logistica, fino all'assistenza di un consulente dedicato."È chiaro che per noi l'. Ci posizioniamo sul mercato come l'e su questo vogliamo costruire una strategia di crescita. L'export digitale è un elemento essenziale per poter perseguire questa crescita. Pensiamo, ad esempio, che oggi sui prodotti di largo consumo l'. Ed è per questo che, per noi, soprattutto per le imprese meno strutturate, rappresenta una proposizione importante per favorire la loro crescita. Teniamo, poi, conto che l'oggi è molto– che da sola pesa il 68% – ma nei paesi più interessanti come la Cina il nostro livello di export oggi è circa la metà di quello francese e un terzo di quello tedesco. Se l'export digitale è, dunque, importantissimo per favorire le esportazioni in questi paesi un pò più lontani che però presentano dei trend di crescita molto interessanti, per"."Come dicevo prima siamo partiti dalla scelta di un partner molto importante come il Gruppo Alibaba. I dati ci dicono, infatti, che l'(Business to Consumer ndr), numeri rilevantissimi, manon vuol dire solo Cina perché. Inoltre presenta unperché non è digitale end-to-end: è il posto dove domanda e offerta si incontrano in maniera digitale ma poi le transazioni possono essere anche concluse in maniera tradizionale, quindi è un grandissimo driver di crescita.per tutte le nostre piccole e medie imprese contornando il– che, chiaramente, è l'elemento basilare – con una serie die dicheappunto l', anche quelle meno strutturate, per iniziare a esportare. Mi riferisco, ad esempio, a unchedove possono esporre i loro prodotti o banalmente anche semplicemente tradurli in cinese; o a un partner globale, Geodis, che le assiste su tutta la fase della logistica e dell'assistenza legale necessaria nelle spedizioni soprattutto verso i nuovi paesi. Creando questo ecosistema – grazie a questo nuovo servizio offerto da Unicredit e Alibaba – abbiamoverso nuovi paesi"."I risultati sono sicuramente molto interessanti. In poco più di un anno di attività sonoe assieme a loro abbiamo verificato che, in un anno di attività, il loroquindi una crescita anno su anno ben superiore a quella del sistema Italia dello stesso periodo. Questo significa che la soluzione funziona ed è per questo che noi. Ilè quello di andare ache stiamo studiando, come l'assicurazione del credito, ad esempio. Stiamo, inoltre,, perché la vera sfida è fare sistema e far sì che questo ecosistema interessi e pervada il maggior numero di imprese possibili. Quindi neidandoci l'obiettivo di far crescere in maniera vistosa il numero di piccole e medie imprese che noi accompagniamo all'estero".