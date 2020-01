© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dai bonifici istantanei ai pagamenti con le App.. Un contesto in cui, in un'ottica sempre più customer-friendly, le parole d'ordine per, sono "semplicità e sicurezza". L'obiettivo – come spiega Tamburini – è infatti quello di garantire ai clienti prodotti semplici e mirati, strumenti innovativi, efficienti e facili da usare che consentano loro " di fruire della banca nel momento e nel luogo in cui si trovano facendogli risparmiare tempo e denaro". Per affrontare tale transizione digitale Unicredit ha, 9,4 miliardi di euro in 4 anni per investimenti IT.Per Unicredit è. È un'innovazione che noi concepiamo a servizio del cliente, non fine a se stessa, quindi per l'erogazione di servizi innovativi che. È una direzione strategica molto chiara: la tecnologia per noi abilita nuovi servizi e ci consente di garantire sempre laCome dicevo prima l'innovazione per Unicredit è una scelta strategica molto chiara. Ad esempio Unicredit è stata. Questo è stato un importante passaggio anche per il sistema paese impegnato nella lotta al contante quindi nei costi e nelle problematiche che sono collegate alla gestione del contante. Oltre ai pagamenti digitale ci sono, poi, altri servizi e modalità al 100% digitali che vanno dall'apertura di un conto online con un selfie alla richiesta e ottenimento di un prestito in tempo reale.C'è una forte chiamata verso il digitale, tant'è che si modificherà, e si è già anche modificata, la quotidianità del pagamento. Le nuove. Se ci sembrava impossibile entrare in un negozio acquistare ed uscire senza passare dalla cassa ed estrarre il portafoglio, questo oggi è realtà. Il pagamento è invisibile ma è ancora fortemente centrale in questa esperienza e noi lavoreremo su questo in un contesto dove una competizione sana con partner e competitor anche non tradizionali rappresenta per noi un campo in cui vorremmo andare a misurarci sull'eccellenza del servizio al cliente e su questo siamo pronti.