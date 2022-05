Unicredit supporta Lisap Laboratori Cosmetici con garanzia SACE

Lunedì 9 Maggio 2022, 11:45







(Teleborsa) - Lisap Laboratori Cosmetici, azienda dell'Alto Milanese attiva da 70 anni nel settore dell'Hair Beauty, ha ottenuto da UniCredit un finanziamento da 1,6 milioni di euro, di durata quadriennale, assistito da SACE tramite Garanzia Italia - lo strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane durante l'emergenza Covid-19.



È un finanziamento "futuro sostenibile", l'innovativa gamma di prodotti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, erogato da UniCredit in Lombardia ed è finalizzato a supportare gli investimenti di Lisap volti ad aumentare la sostenibilità del ciclo produttivo, attraverso il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette/indirette generate per la produzione del proprio prodotto.



Lisap Laboratori Cosmetici, fondata nel 1952 da Carlo Locatelli è una delle più importanti aziende italiane nel settore dell'Hair Beauty, arrivata oggi alla terza generazione.