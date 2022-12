Unicredit Star Lab, proclamati i cinque vincitori dell'edizione 2022

(Teleborsa) - Sono, la piattaforma di business che premia le migliori PMI innovative italiane e che ha portato, in 9 anni di attività, all'analisi di ben 7.000 progetti imprenditoriali ed all'accompagnamento di 500 startup verso percorsi di crescita.giunte quest'anno sono state, fra le quali si sono distinte, nel campo, la startupdi Padova, che ha realizzato un dispositivo indossabile, non alimentato da batterie o motori, che agevola il cammino di persone con limitata mobilità. Nella categoria, la start updi Ascoli Piceno ha sviluppato una tecnologia brevettata in grado di portare ad una dispersione omogenea di nano particelle all'interno dei polimeri per realizzare materiali più robusti, leggeri e resistenti al calore impiegabili in vari settori industriali. Per la categoria Innovative, la startupdi Milano ha sviluppato un progetto dedicato al grocery retailer del futuro in grado di gestire velocemente le consegne di prossimità. Per la categoria, la romanaha sviluppato coperture assicurative in grado di tutelare l'identità digitale, i dati biometrici e genetici dell'individuo. Per la categoria, infine, la startupdi Torino ha sviluppato una piattaforma di apprendimento online basata su mappe concettuali, in grado di offrire un sostegno mirato in caso di dislessia o altri disturbi dell'apprendimento.Lericeveranno un, ma tutte lepotrannodella piattaforma di business di UniCredit Start Lab, fra cui la possibilità diper valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche o dii, anche internazionali,o accedere ad undi alto livello, tramite la Startup Academy e workshop tematici, o alpersonalizzato, e ricevere l'assegnazione di un"L'ecosistema dell'innovazione italiano sta vivendo un momento straordinario, con un 2021 che si è chiuso con numeri eccezionali: ben 16 mila le startup e PMI innovative, in crescita del 17% rispetto al 2020, e oltre 1,4 i miliardi di euro investiti in startup innovative, il doppio dell'anno precedente e il più alto dato mai raggiunto in Italia", spiega, Responsabile di UniCredit Start Lab, che aggiunge "grazie al nostro impegno pioneristico, siamo diventati negli anni un partner di riferimento con quota di mercato di circa il 18% delle startup e PMI innovativa italiane che ci consente di operare in modo mirato per offrire opportunità di crescita per le imprese giovanili che vogliono svilupparsi e consolidarsi".Fra l0e startup che si sono candidate quest'anno 1 su 5 sono guidate da donne, ma la percentuale sale molto nel gruppo delle 50 migliori startup selezionate per entrare in Start Lab: in 22 casi queste startup hanno donne nel management team (42%) e in 16 casi founder donna (31%).La selezione di quest'anno ha anche permesso diche stanno emergendo all'interno delle tecnologie di frontiera. In ambito energetico lecon sistemi alternativi alle batterie al litio. Altre tendenze rilevanti riguardano, in ambito industriale, ile sullarigenerati, mentre nelle scienze della vita emerge grandeper la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie neurodegenerative ed oncologiche e non solo. UN certo spazio anche al. L'ultimo investimento annunciato ieri è di, una startup che gestisce una piattaforma attiva nel mercato immobiliare. L'operazione è stata finalizzata nell'ambito di una più ampia ricapitalizzazione da 400 milioni di euro, tra equity e debito, annunciata lo scorso luglio.Unicredit e casavo hanno contestualmente, in forza della quale, nei mesi a venire,sviluppati insieme a Casavo e realizzati attraverso un'esperienza digitale integrata e trasparente, oltre ad avere la- UniCredit Subito Casa.La collaborazione tra le due aziende interessa tutto il, in quanto UniCredit entrerà a far parte delle banche partner di Casavo Mutui ed arricchirà ulteriormente, quali le soluzioni di personal financing per servizi ancillari all'acquisto. Nel caso dell'offerta rivolta ai venditori, i clienti di UniCredit Subito Casa potranno ricevere una proposta d'acquisto per il proprio immobile da parte di Casavo in modo istantaneo e completamente digitale grazie al servizio di Instant Buying. Nell'intermediazione immobiliare, verranno attivate sinergie di servizio per una proposta di valore ai clienti venditori di immobili che potranno usufruire sia della capillarità del network Consulenti Immobiliari di UniCredit Subito Casa sia dell'expertise di Casavo.