Unicredit sottoscrive minibond TESISQUARE per finanziare crescita internazionale

(Teleborsa) - UniCredit sostiene l'attività di TESISQUARE di Bra/Cherasco, azienda con oltre 25 anni di esperienza nel campo dell'Information Technology che realizza e distribuisce soluzioni software in 40 paesi in tutto il mondo.

L'Istituto di Piazza Gae Aulenti ha infatti sottoscritto un minibond da 3 milioni di euro, durata 6 anni, emesso dall'azienda IT per sostenere il progetto di internazionalizzazione.

TESISQUARE è attiva, in Italia, con filiali a Milano, Torino, Roma, Padova, Genova e Bologna e, a livello internazionale, con sedi in Olanda, Francia, Spagna e Germania e con partnership attive in USA, Russia, Sud Africa e Singapore. Grazie alla copertura internazionale, la customer base ha raggiunto una presenza in 35 Paesi ed oltre 400 dipendenti.

La società è un partner tecnologico specializzato nella progettazione e implementazione di ecosistemi digitali collaborativi che coinvolgono molteplici attori della value chain estesa: produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder.

"Mettiamo a disposizione delle aziende piemontesi diverse soluzioni da noi appositamente studiate per dare un supporto concreto agli imprenditori del territorio", afferma Paola Garibotti, Responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit, indicando che in Piemonte è stato raggiunto di recente il traguardo delle 100 imprese sostenute con minibond.

"L'emissione servirà a sostenere, diversificando la fonte di finanziamento, lo sviluppo internazionale, con particolare attenzione in questa fase alla Germania ed agli Stati Uniti", spiega Giuseppe Pacotto, fondatore e CEO del gruppo, ricordando l'acquisizione recentemente effettuata in Germania ed il prossimo avvio di Tesi North America Inc. "È la prima volta nella nostra storia che facciamo un'acquisizione internazionale - afferma - ma ci auguriamo di essere capaci in futuro di consolidare la nostra presenza nei singoli mercati con operazioni simili".