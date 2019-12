UniCredit sottoscrive minibond di SCAME Parre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - UniCredit ha interamente sottoscritto unemesso daspa, azienda di Parre (Bergamo), produttrice di componenti e sistemi per impianti elettrici in bassa tensione in ambito civile, terziario ed industriale.Il prestito obbligazionario, con durata quinquennale e una cedola trimestrale variabile indicizzata all'Euribor, è destinato a sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale."SCAME è un tipico esempio di azienda locale che, grazie a una attenta gestione manageriale, a un profondo radicamento al territorio unito a un'attenzione all'ambiente, ha conosciuto una importante espansione conquistando posizioni di leadership nel suo particolare segmento di mercato - ha commentato, Regional Manager Lombardia di UniCredit -. Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a accompagnare i piani di crescita delle aziende del territorio, sia con forme di finanziamento tradizionali, sia con i minibond, che costituiscono uno degli strumenti di finanza alternativa a cui fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, realtà imprenditoriali di piccola-media dimensione estremamente dinamiche e innovative come SCAME. Questo, dal nostro punto di vista, non può che rappresentare un elemento positivo, essendo spesso l'emissione di mini-bond espressione di una fase di crescita in corso. E' evidente che tali operazioni richiedano una controparte finanziaria strutturata ed è per questo che UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi".