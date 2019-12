Unicredit, sottoscrive minibond da 12 milioni di Valtellina Spa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unicredit ha interamente sottoscritto un prestito obbligazionario da 12 milioni di euro emesso da Valtellina Spa, azienda di Gorle (Bergamo), attiva dal 1937 nella realizzazione di reti infrastrutturali per le telecomunicazioni e l'energia.Il prestito obbligazionario, convariabile indicizzata all'Euribor, è destinato aLa società Valtellina opera da più di 80 anni nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni e si posiziona sul mercato come un riferimento consolidato, protagonista dello sviluppo della telefonia prima e della telematica poi (tecnologie e servizi), affiancando interventi significativi anche nel campo delle reti elettriche ed energetiche.che, grazie a una attenta gestione manageriale, ha conosciuto unanel suo particolare segmento di mercato in Italia e all'estero - ha commentato-. La stretta collaborazione con la società ci ha consentito di strutturare un minibond, uno degli strumenti di finanza alternativa a cui fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, realtà imprenditoriali estremamente dinamiche e innovative come Valtellina Spa. Questo, dal nostro punto di vista, non può che rappresentare un elemento positivo, essendo spesso l'emissione di mini-bond espressione di una fase di crescita in corso. E' evidente che tali operazioni richiedano una controparte finanziaria strutturata ed è per questo che UniCredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi virtuosi"."In sintonia con quanto comunicato da Unicredit,che riconoscendo lo spirito di Valtellina SpA , ben sintetizzato in sguardo al futuro ma piedi ben piantati per terra, ha integralmente sottoscritto il prestito obbligazionario emesso per il precipuo fine di ampliare e rafforzare l'ulteriore sviluppo nazionale ed internazionale della nostra società - ha commentato il-. Un particolare ringraziamento ai nostri gestori Barbara Sacchetto - Head of Area Corporate Bergamo Corporate Business Lombardia e Manuela Frigeri - Relationship Manager Senior Area Corporate Bergamo che hanno supportato Valtellina Spa in questo percorso innovativo con competenze e professionalità".