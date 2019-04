Unicredit sottoscrive minibond con Program di Autonoleggio Fiorentino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, azienda fiorentina che opera nel settore del noleggio a lungo e breve termine.Il prestito, che presenta una cedola a tasso variabile indicizzata all'Euribor 3 mesi ed ha unai, servirà adell'azienda ed è stato strutturato appositamente per renderlo coerente con il particolare ciclo finanziario legato al mondo del noleggio a lungo termine.Il capitale sarà rimborsato incomprensive di interessi secondo un piano di ammortamento Italiano e conL'emissione sottoscritta da UniCredit avrà la finalità di sostenere questa importante realtà del territorio nel suo percorso di crescita e di sviluppo, nell'ambito del programma avviato che consenta il continuo miglioramento del proprio standing."£L'operazione finalizzata con Program di Autonoleggio Fiorentin esprime la volontà della nostra Banca di essere partner di riferimento per le realtà del territorio", sottolinea, Regional Manager Centro Nord UniCredit aggiungendo "abbiamo scelto di supportare un'azienda del territorio, che è cresciuta e sta crescendo molto puntando alla qualità del servizio in un mercato moltocompetitivo presenziato da grandi player internazionali".