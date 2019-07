Unicredit sottoscrive il minibond di Codess Sociale Onlus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -cooperativa sociale attiva dal 1979 con sede a Padova, operante nella gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi su tutto il territorio nazionale.Il prestito obbligazionario, non convertibile, non subordinato e della durata di 7 anni,Nel dettaglio,e serviranno a finanziare i lavori di ampliamento e ristrutturazione di 3 Centri servizi per persone anziane non autosufficienti (Residenza Parco del Sole - Padova, Residenza Gruaro - Venezia e Residenza le Rose - Padova); l'avviamento di 4 nuove strutture residenziali per l'accoglienza di anziani non autosufficienti dislocate nei comuni di Istrana (Treviso), Lavagno (Verona), Montegrotto Terme (Padova) e Musile di Piave (Venezia); e l'intervento di riqualificazione energetica del Centro Infanzia Brucomela di Mogliano Veneto. In totale verranno realizzati 524 posti letto e creati 400 nuovi posti di lavoro per personale qualificato.Al raggiungimento degli obiettivi concordati – spiega l'Istituto in una nota –, anche favorendo servizi di transfer da casa ai centri di riferimento."Quest'operazione di supporto a Codess, un'eccellenza per efficienza e qualità dei servizi forniti nell'ambito del panorama nazionale del Terzo Settore ha una portata innovativa mai sperimentata prima in Italia" ha commentato"UniCredit – ha aggiunto Casini – è infatti riuscita a fornire una risposta concreta e su misura tarando un strumento finanziario innovativo come il minibond sulle specifiche e complesse esigenze di un soggetto per sua natura molto attento agli aspetti sociali e di sostenibilità della propria azione".